Uma força-tarefa do Poder Judiciário do Tocantins levou serviços essenciais a comunidades indígenas da Ilha do Bananal. A ação realizou 125 atendimentos nas aldeias Fontoura, Santa Izabel do Morro e Macaúba.\nA ação ocorreu entre os dias 7 e 10 de abril. Durante a expedição, os moradores tiveram acesso a atendimentos nas áreas eleitoral, jurídica e de cidadania. Foram realizados:\nJustiça Eleitoral: alistamento, transferência e regularização de títulos;\nDefensoria Pública: orientação jurídica e atendimentos individuais, com foco em demandas de Direito de Família;\nMinistério Público: orientação aos moradores e instauração de notícias de fato para apurar problemas relacionados ao saneamento básico;\nCejusc: mediação de conflitos e abertura de procedimentos pré-processuais, principalmente em questões familiares.