A Justiça determinou a interdição imediata de um abatedouro em Natividade, no sudeste do Tocantins, após uma fiscalização identificar uma série de irregularidades sanitárias consideradas graves. A decisão atende a um pedido do Ministério Público do Tocantins (MPTO), que apontou o descumprimento de normas sanitárias mesmo após notificações para que o estabelecimento se adequasse.\nSegundo o MPTO, a investigação sobre o funcionamento de abatedouros irregulares e a comercialização de carne sem procedência na região é conduzida desde 2016 pela Promotoria de Justiça de Natividade, sob responsabilidade do promotor de Justiça Célio Henrique Souza dos Santos.\nA ação também cita suposta omissão da Prefeitura de Natividade na fiscalização sanitária. Conforme o MPTO, o município teria deixado de exercer controle efetivo sobre o funcionamento do estabelecimento, permitindo a continuidade das atividades mesmo diante das irregularidades.