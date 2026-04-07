A Justiça do Tocantins reconheceu oficialmente a etnia do povo Kanela e garantiu o direito à retificação de registros civis para inclusão de sobrenome indígena e nomes tradicionais. As decisões atendem a 11 ações ajuizadas pela Defensoria Pública do Estado (DPE-TO), por meio do Núcleo Aplicado das Minorias e Ações Coletivas (Nuamac) de Gurupi.\nAs sentenças determinam que as certidões de nascimento e casamento sejam alteradas para incluir o sobrenome “Kanela” e um nome indígena escolhido livremente. As mudanças também valem para os registros de pais e avós, como forma de preservar a ancestralidade familiar. Todo o procedimento será gratuito, incluindo a emissão de novas vias dos documentos.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: Justiça autoriza retificação de registro civil e inclusão de sobrenome indígena