Ildene Soares Pires Aguiar, de 43 anos, enfrente uma batalha contra o câncer de mama (Arquivo pessoal/Ildene Soares Pires Aguiar)\nA Justiça Federal negou mais uma vez o pedido da tocantinense Ildene Soares Pires Aguiar, de 43 anos, para que a União forneça o medicamento trastuzumabe deruxtecana, indicado para o tratamento de um câncer de mama metastático. A decisão, assinada nesta sexta-feira (10), considera que o remédio, apesar de ter registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ainda não integra a lista de medicamentos do Sistema Único de Saúde (SUS) e não atende aos critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para concessão judicial.\nMesmo com a sentença desfavorável, Ildene recebeu uma boa notícia. A Vara da Fazenda Pública de Londrina (PR) concedeu tutela de urgência determinando que o Estado do Paraná e a Autarquia Municipal de Saúde de Londrina forneçam o medicamento em quantidade suficiente para três meses de tratamento.