O ex-senador Nezinho Alencar está com um mandado de prisão em aberto. O documento foi expedido depois que a condenação dele por abuso sexual contra duas crianças, passou a transitar em julgado. Em 2017, ele chegou a ser detido, mas foi solto em agosto após a Justiça aceitar um pedido de liberdade. A mandado foi expedido nesta sexta-feira (10) pela 1ª Vara Criminal de Guaraí.\nA defesa do ex-senador informou que recebeu com surpresa a decisão da prisão do ex-senador e que vai recorrer (veja a nota completa abaixo).\nAté a manhã deste sábado (11), o mandado de prisão contra Manoel Alencar aparecia como pendente no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões.\nAs falhas que permitiram o abandono do equipamento do Césio-137\nServidores protestam com caixões em frente à secretaria após terceirização das UPAs em Palmas