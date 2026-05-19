Roberto Coelho de Souza, apontado como mandante do crime (Reprodução/Instagram de Frutas Robertinho)\nA Justiça converteu em prisão preventiva as detenções temporárias de três suspeitos investigados pela morte do produtor de abacaxi José Geraldo de Oliveira Fonseca, de 39 anos, em Miranorte, região centro-oeste do estado. A decisão alcança Roberto Coelho de Souza, Adão dos Reis Bessa e Diego Andrade da Silva, que seguem presos no decorrer das investigações.\nO Jornal do Tocantins apurou que o prazo da prorrogação das prisões temporárias terminou na última segunda-feira (11), data em que teria ocorrido a conversão das medidas em preventivas. A investigação apura as circunstâncias da morte do produtor rural, caso que ganhou repercussão no município desde o assassinato da vítima em uma pizzaria no centro da cidade.