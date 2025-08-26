Dezenove municípios do Tocantins vão receber atendimentos itinerantes da Justiça Eleitoral até o fim deste ano. Moradores poderão tirar a 1ª via do título, realizar transferência, revisão e regularização do título de eleitor.\nOs atendimentos serão realizados em Gurupi, Guaraí, Araguatins, Xambioá, Cristalândia, Araguaia, Colméia, Taguatinga, Paranã, Natividade, Peixe, Augustinópolis, Pedro Afonso, Miranorte, Palmas, Arapoema, Goiatins, Itacajá e Novo Acordo.\nVeja os dias e horários aqui\nPara o atendimento, basta levar o título de eleitor, identidade, CPF e comprovante de endereço. No caso dos jovens do sexo masculino com mais de 18 anos que forem tirar o primeiro título, será necessária ainda a apresentação do comprovante de quitação do serviço militar.\nInscrições de concurso para procurador do Tocantins começam nesta segunda-feira; salário é de R$ 36,8 mil