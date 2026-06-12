Três empresas e cinco sócios foram condenados pela Justiça a pagar uma indenização de R$ 5 milhões por danos morais coletivos após uma investigação que apontou um esquema de pirâmide financeira no Tocantins. As empresas Alpha Administradora de Consórcios, Cred Mais Investimentos e Consórcio, e Libercred Soluções operavam a fraude sob o disfarce de consórcios, no modelo conhecido como “compra premiada”.\nA decisão é do juiz Lauro Augusto Moreira Maia, da 5ª Vara Cível de Palmas, atendendo a um pedido do Ministério Público Estadual (MPTO). Além da multa milionária, a sentença impõe o fim definitivo das atividades do grupo no estado e obriga a restituição completa do dinheiro das vítimas, com os devidos juros e correção. Por ser uma decisão de primeira instância, os condenados ainda podem recorrer.