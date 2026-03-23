A Justiça decidiu dispensar a oitiva de testemunhas na ação movida pelo motorista que ficou conhecido como “milionário por um dia”, após receber mais de R$ 131 milhões por engano em Palmas. Com isso, o processo segue para a fase de sentença.\nA decisão partiu da 6ª Vara Cível e indica que o conjunto de provas já anexado aos autos permite o julgamento sem necessidade de novos depoimentos. O entendimento aponta que a controvérsia se sustenta em documentos como extratos bancários, registros de movimentações e comunicações entre as partes.\nO caso gira em torno de uma transferência indevida realizada em 2023. O motorista identificou o valor milionário na conta e procurou o banco para devolver o dinheiro no mesmo dia. Ele permaneceu com o montante por poucas horas.\nO que se sabe sobre o motorista que recebeu R$ 131 milhões por engano no Tocantins