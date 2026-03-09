Estradas vicinais ficaram tomadas por água e lama após dias de chuva intensa no sul do Tocantins, o que dificulta o acesso de moradores a comunidades rurais de Sandolândia (Reprodução/TV Anhanguera)\nO juiz Fabiano Gonçalves Marques atendeu ao pedido do Ministério Público do Tocantins (MPTO) e determinou medidas urgentes para auxiliar famílias em Sandolândia, no sul do estado, afetadas por fortes chuvas que deixaram comunidades isoladas e sem acesso a serviços básicos.\nA decisão judicial estabelece prazo de 24 horas para envio de equipes técnicas multidisciplinares ao município e determina que o Estado e a Prefeitura construam passagens provisórias em cinco pontos críticos dentro de 72 horas, priorizando o Assentamento Lagoão e a região do Caeté.\nEntre as medidas, estão o restabelecimento do transporte escolar e a criação de pontos de apoio emergencial com comunicação e mantimentos para as comunidades isoladas. O governo estadual também deve enviar técnicos para vistoria de risco em uma represa local e disponibilizar maquinário pesado.