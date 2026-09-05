A Justiça determinou que a Prefeitura de Alvorada, no sul do Tocantins, estruture e efetive a fiscalização contra a poluição sonora no município. A decisão atende a um pedido do Ministério Público do Tocantins (MPTO) após mais de 90 autuações realizadas pela Polícia Militar.\nA ação foi motivada por denúncias de moradores sobre excesso de ruído provocado por som automotivo, motocicletas com escapamentos adulterados e atividades sonoras em estabelecimentos comerciais e vias públicas. Entre as áreas citadas estão o Centro, o Jardim Alvorada, Santa Ângela e o Setor Alvoradinha.\nSegundo o promotor de Justiça André Felipe Coelho, embora o município tenha criado o cargo de Fiscal de Posturas, nenhum servidor havia sido nomeado para a função. A prefeitura também informou não possuir decibelímetros calibrados, equipe para plantões noturnos ou estrutura organizada para realizar a fiscalização.