A Justiça determinou que o Banco do Brasil desocupe um imóvel na avenida Bernardo Sayão, em Aliança do Tocantins, após o atraso de aluguel. O banco tem 30 dias para deixar o imóvel de forma voluntária. Segundo o documento, a decisão transita em julgado.\nEm nota, o Banco do Brasil informou que está analisando os aspectos jurídicos da sentença e, devido o processo estar em curso, reserva-se ao direito de manifestar-se exclusivamente nos autos (veja nota completa abaixo).\nA sentença foi expedida pelo juiz Gerson Fernandes Azevedo, da 3ª Vara Cível de Gurupi, no dia 20 de julho de 2026. Segundo o documento, o aluguel mensal do imóvel é de R$ 3 mil e a dívida do banco chega a R$ 33 mil, incluindo as multas.\nQuem é o policial civil investigado pela morte de filho de vereador em Couto Magalhães\nPonte Siqueira Campos vira alvo de investigação por alterações estruturais durante duplicação