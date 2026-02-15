UPA 24h de Gurupi (Divulgação/Unirg)\nA Justiça determinou que o município de Gurupi adote medidas imediatas para corrigir falhas no atendimento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. A decisão atende a pedido do Ministério Público do Tocantins (MPTO), que apontou problemas estruturais e operacionais na unidade de saúde.\nDe acordo com o MPTO, inspeções e levantamentos identificaram deficiências que comprometem a qualidade do atendimento prestado à população, incluindo irregularidades relacionadas à escala de profissionais, fluxo de pacientes e organização dos serviços.\nEntenda o motivo da negativa judicial a remédio para doença rara e o alerta de risco de morte\nAraguaína confirma três mortes por dengue e investiga quarto óbito suspeito\nTecnologia, prevenção e desigualdade: por que inovar em saúde exige ir além do laboratório