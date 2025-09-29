Carlos Alberto Rodrigues Júnior, de 55 anos, suspeito de ter envolvimento na morte de Daniel Mascarenhas, de 32 anos, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. O homem passou por audiência de custódia na tarde de domingo (28).\nO corpo da vítima foi encontrado na manhã deste sábado (27) dentro do porta-malas de um carro na quadra 1.305 Sul, região sul de Palmas. O veículo estava em uma área de mata próxima a um condomínio de luxo da capital. Daniel teria sido visto pela última vez nesta sexta-feira (26), segundo informou a Polícia Militar (PM).\nA defesa de Carlos Alberto Rodrigues Júnior informou que o cliente nega a participação crime de homicídio. "De fato, houve uma confissão, porém tão somente em relação ao crime de ocultação de cadáver, praticado sob estado de coação irresistível", explicou a defesa, que vai contestar a prisão preventiva (veja nota na íntegra no fim da reportagem).