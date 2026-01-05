Suspeito de feminicídio é Ires Rodrigues do Nascimento (Reprodução/TV Anhanguera)\nIres Rodrigues do Nascimento, de 36 anos, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suspeita de assassinar a esposa Ingrid Lorane Negreiros Santos a facadas, dentro da própria casa, em Palmas, . Ele passou por audiência de custódia na tarde deste domingo (4).\nO crime aconteceu ainda neste sábado (3), na região sul da capital. O JTo não conseguiu contato com a defesa do suspeito até a última atualização desta reportagem.\nA decisão é do juiz Antiógenes Ferreira de Souza, titular da Vara de Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Palmas.\nMulher é assassinada a facadas dentro de casa no sul da capital; suspeito é preso horas depois\nForagido por homicídio é preso após furtar moto e pilotar embriagado, diz PM