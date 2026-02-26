A Justiça do Tocantins converteu em preventiva a prisão de um homem suspeito de agredir a ex-companheira e o filho, um recém-nascido de 20 dias, em Araguaína, região norte do estado. Durante o flagrante por violência doméstica, ele também foi flagrado com com porções de drogas.\nO nome do suspeito não foi divulgado, por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa.\nA decisão foi emitida pela Vara Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher de Araguaína, durante uma audiência de custódia, no dia 12 de fevereiro de 2026. O pedido de prisão preventiva foi feito pelo Ministério Público do Estado (MPE).\nO crime aconteceu entre os dias 10 e 11 de fevereiro, no setor Maracanã, do município. Segundo o MPE, o homem teria agredido a ex-companheira com socos, além de enforcá-la durante uma discussão motivada por ciúmes.