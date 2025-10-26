Apreensão de drogas aconteceu em fazenda de Arraias, no Tocantins (Divulgação/Polícia Federal)\nCinco pessoas tiveram a prisão preventiva decretada, em audiência de custódia, por suspeita de tráfico de drogas. Quase meia tonelada de cocaína foram apreendidas em uma pista de pouso clandestina localizada em uma fazenda em Arraias, no sudeste do estado. Segundo a Polícia Federal, eles são apontados como os responsáveis pelo recebimento das drogas e a guarda das pistas clandestinas.\nA decisão é do juiz André Dias Irigon, titular da 4ª Vara Federal Criminal de Gurupi, que converteu a prisão em flagrante em preventiva dos cinco custodiados.\nUma mulher e dois homens foram presos ainda no local, enquanto realizavam o descarregamento de 472 kg da droga. Eles tentaram fugir para uma região de mata, mas não conseguiram.