A Justiça decretou a prisão preventiva de Lucas Rodrigues Monteiro, motorista suspeito de causar o acidente que matou pai e filho em Araguaína, no norte do estado. Ele conduzia o carro que atingiu a moto onde estavam Caio Pinheiro Rocha, de 22 anos, e o bebê Pietro Gael Pinheiro Magalhães, de dois meses. Os dois morreram no local. A mãe da criança, que também ocupava a moto, ficou gravemente ferida.\nVeja no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Motorista suspeito de causar a morte de pai e filho tem prisão preventiva decretada\nEm nota, a defesa de Lucas Rodrigues Monteiro afirmou que ele estava abalado no momento da prisão, mas sem sinais de embriaguez. Segundo os advogados, chovia no momento do acidente, e o motorista trafegava entre 60 km/h e 80 km/h quando tentou desviar da moto. A defesa pontua que ele ligou para a polícia e permaneceu no local, e que apenas a perícia poderá atestar a dinâmica dos fatos (veja nota completa no final da matéria).