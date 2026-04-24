Foi preso, na manhã desta sexta-feira (24), um homem suspeito de se infiltrar no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça, utilizando a carteira profissional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de um advogado do Pará já falecido. Segundo as investigações, o esquema permitia ao suspeito atuar como uma espécie de “espião” a serviço da facção criminosa Comando Vermelho.\nVeja a reportagem no JA1: Falso advogado é preso em Palmas\nO Jornal do Tocantins tenta contato com a defesa do investigado, mas, até a última atualização desta matéria, não conseguiu sucesso.\nDe acordo com a decisão da 1ª Vara Regional das Garantias da Comarca de Palmas, o suspeito foi identificado como Diogo Mário Trevelin. As apurações apontam que ele utilizava a OAB do Pará, pertencente a um advogado falecido em 2015, para acessar indevidamente o sistema e-Proc do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO).