José Geraldo Oliveira Fonseca era produtor de abacaxi (Arquivo pessoal/Família de José Geraldo)\nA prisão temporária dos suspeitos envolvidos no assassinato do produtor de abacaxi em Miranorte, José Geraldo Oliveira Fonseca, de 39 anos, está prevista para acabar nesta quinta-feira (09). A Justiça deve decidir entre a liberação dos suspeitos, prorrogação da prisão temporária ou conversão em prisão preventiva.\nAs prisões temporárias foram decretadas para evitar interferência nas investigações e proteger provas. Essa modalidade de prisão é aplicada ainda na fase de inquérito policial, sem caráter punitivo, e está prevista na Lei nº 7.960/1989. Ela só pode ser determinada por decisão judicial, a pedido da Polícia Civil ou do Ministério Público.\nQuando os suspeitos foram presos, as defesas alegaram que não haviam tido acesso aos autos do processo, o que impedia uma análise detalhada dos fatos e elementos que fundamentaram as prisões. O Jornal do Tocantins entrou em contato com os advogados para atualizar as notas e aguarda retorno.