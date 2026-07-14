O pedido de esclarecimento feito pela defesa do motorista Antônio Pereira do Nascimento, que em 2023 recebeu por engano uma transferência bancária de R$ 131,8 milhões, foi rejeitado pela Justiça do Tocantins. A 6ª Vara Cível de Palmas decidiu pelo "não conhecimento" dos embargos de declaração, o que significa que os argumentos do recurso sequer foram avaliados por falta de requisitos processuais.\n🔎 Entenda o termo: Os embargos de declaração são uma ferramenta jurídica para solicitar que um juiz esclareça ou corrija pontos considerados obscuros, contraditórios ou omissos em uma decisão anterior.\nA tentativa da defesa de Antônio ocorreu após o juiz dispensar o depoimento de testemunhas em março de 2026. Na ocasião, o magistrado considerou que as provas documentais anexadas aos autos já eram suficientes para o julgamento, tornando as oitivas desnecessárias. A nova decisão, que barrou o questionamento da defesa, foi publicada em 8 de julho.