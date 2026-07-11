Sede do Tribunal de Justiça de Rondônia (Mateus Santos/g1)\nO Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia determinou a prisão do jornalista Alessandro Ferreira Guimarães Lopes, de 46 anos, após condenação pelo crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal). A sentença estabelece a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime inicialmente fechado. O mandado de prisão contra o profissional, que reside em Palmas, já consta no sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).\nA decisão judicial baseia-se no depoimento firme e detalhado da vítima, corroborado por testemunhas e provas anexadas aos autos. Na fundamentação, o magistrado aponta a falta de verossimilhança na negativa do réu, que admitiu contato com uma pessoa com características semelhantes às da vítima. O texto jurídico também ressalta que o jornalista já possui duas condenações transitadas em julgado por crimes idênticos, o que enfraqueceu sua credibilidade perante o juízo.