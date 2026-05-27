O Governo do Tocantins tem 45 dias para regularizar o quadro de profissionais de saúde no Hospital de Pequeno Porte de Alvorada, no sul do estado. A decisão atende a pedido do Ministério Público do Tocantins (MPTO) e em caso de descumprimento, foi estabelecida multa diária de R$ 5 mil.\nSegundo o MPTO, liminar foi assinada na última sexta-feira (22). De acordo com a determinação, o Estado deve contratar ou remanejar sete enfermeiros, 16 técnicos de enfermagem e oito maqueiros para a unidade.\nA medida busca garantir o mínimo necessário de profissionais, conforme prevê a legislação, para assegurar atendimento adequado e a segurança dos pacientes.\nO Jornal do Tocantins solicitou posicionamento ao Governo do Estado e à Prefeitura de Alvorada e aguarda retorno.\nSegundo o MPTO, a situação é considerada crítica e se arrasta desde janeiro de 2025, em que o déficit de pessoal foi apontado pelo Conselho Regional de Enfermagem (Coren). Em julho do mesmo ano, a própria direção do hospital reconheceu a escassez de profissionais, o que levou à redução de atendimentos eletivos para priorizar pacientes internados.