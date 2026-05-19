A Justiça determinou que o Governo do Estado adote medidas urgentes para reestruturar a Polícia Científica, incluindo os Institutos Médicos Legais (IMLs) e de Criminalística. Entre as determinações está a publicação de edital de concurso público para peritos oficiais e agentes de necrotomia no prazo de até 100 dias.\nA decisão foi publicada nesta segunda-feira (18) pelo juiz Roniclay Alves de Morais, em resposta a uma ação civil pública do Ministério Público. O órgão ministerial apontou um cenário de “abandono e precariedade” nas unidades.\nConforme o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), durante o processo, o Estado alegou que não houve omissão e que as medidas estavam sendo adotadas conforme a disponibilidade orçamentária. Também foram citados planos para uso de recursos federais e autorização prévia para realização do concurso.