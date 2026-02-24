Max Jhonny Saraiva Silva Melo havia sido preso em flagrante no último sábado (21) (Divulgação/PMTO)\nA Justiça converteu em preventiva, na tarde desta segunda-feira (23), a prisão do piloto Max Jhonny Saraiva Silva Melo, de 43 anos. Ele foi preso no último sábado (21) durante uma operação de combate ao tráfico internacional de drogas na zona rural de Dueré, região sudoeste do estado. Segundo as investigações, Max Jhonny possui histórico criminal por roubo e crimes contra o sistema financeiro.\nA prisão ocorreu no momento em que o piloto pousava um monomotor Cessna 210 em uma pista clandestina. A Polícia Federal e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) monitoravam a aeronave, que teria decolado da fronteira com a Bolívia. No interior do avião, que estava com os bancos retirados para aumentar a capacidade de carga, os agentes encontraram adesivos do país vizinho, fardos de comida e um GPS com registros de rotas internacionais.