Fachada da escola onde aconteceu a agressão (Reprodução/Google Street View)\nO Município de Araguaína recebeu condenação da Justiça para pagar indenização de R$ 60 mil a Henrique Gabriel Bezerra da Silva, estudante que perdeu o testículo direito após agressão dentro de uma unidade de ensino municipal. A decisão determina o pagamento de R$ 25 mil por danos morais e R$ 35 mil por danos estéticos, em razão da gravidade da lesão e do abalo psicológico causado à criança.\nO caso ocorreu durante o recreio na Escola Municipal Dr. Simão Lutz Kossobutzki. De acordo com o processo, Henrique recebeu um chute nos testículos desferido por outro aluno. A agressão provocou torção testicular e, diante da falta de intervenção médica imediata, o quadro evoluiu para necrose, o que exigiu a retirada total do órgão (orquiectomia).