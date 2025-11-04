Grupo usava aviões e até um submarino improvisado (Reprodução TV Anhanguera/Divulgação Polícia Federal)\nDois acusados de integrar uma organização criminosa ligada ao tráfico internacional de drogas foram condenados pela Justiça Federal. Segundo as investigações da Operação Flak, o grupo usava aviões e até um submarino improvisado para transportar cocaína. As penas somadas passam de 20 anos de prisão.\nA organização criminosa começou a ser investigada depois que uma aeronave com 300 quilos de cocaína foi apreendida no Tocantins, em 2018. João Soares Rocha é apontado pela Justiça como líder, e Fábio Coronha da Cunha, como braço direito.\nAs investigações apontaram que a organização criminosa era especializada em transportar drogas da Colômbia e da Venezuela para o Brasil, Estados Unidos e Europa. Conforme investigação da Polícia Federal, o grupo criminoso estaria atuando há cerca de 20 anos.