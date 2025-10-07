A influenciadora digital Ana Paula Cerqueira Carvalho teve a prisão preventiva convertida em domiciliar, em Porto Nacional. Segundo a defesa, a decisão reconhece que a investigada tem filhos menores de 12 anos e não apresenta "qualquer indício de violência ou grave ameaça nos fatos sob investigação". Ela é suspeita de divulgar plataformas ilegais de jogos de azar nas redes sociais.\nAna Paula foi presa no sábado (4), após a Polícia Civil constatar que, mesmo após ser alvo de uma operação em setembro, ela continuou ocultando patrimônio. A influenciadora e o ex-marido, que não teve o nome divulgado, também são investigados por lavagem de dinheiro. A Justiça autorizou o bloqueio de até R$ 9,5 milhões em bens dos suspeitos.\nA prisão foi convertida em domiciliar na segunda-feira (6). De acordo com a defesa, "Durante toda a investigação, Ana Paula demonstrou postura cooperativa e transparente. Compareceu espontaneamente à Delegacia, prestou esclarecimentos, apresentou documentos e colocou-se à disposição das autoridades competentes. Desde o início, a defesa enfatizou que não há qualquer tentativa de obstrução da Justiça", afirma a nota (Veja íntegra abaixo).