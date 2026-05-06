A Justiça determinou que a Câmara Municipal de Alvorada, no sul do estado, regularize o quadro de servidores e promova a abertura de concurso público. A decisão ocorreu após se identificar que o Legislativo municipal está há mais de 20 anos sem concurso e possui um único funcionário efetivo.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: Justiça manda Câmara de Alvorada fazer concurso público\nA medida foi assinada pelo juiz Fabiano Gonçalves Marques, da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, e atende a uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público.\nSegundo o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), a maior parte dos servidores em atividade atua por meio de contratos temporários ou cargos comissionados, mesmo exercendo funções de caráter permanente.\nEm nota, a Câmara Municipal de Alvorada informou que recebeu com surpresa a notícia acerca da decisão judicial mencionada e que a atual gestão estava adotando providências administrativas internas para realizar estudo institucional sobre o quadro de pessoal do Poder Legislativo.