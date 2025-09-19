Uma influenciadora digital de Porto Nacional foi alvo de uma operação da Polícia Civil por suspeita de divulgar plataformas ilegais de jogos de azar nas redes sociais. Ela e o ex-marido são investigados por lavagem de dinheiro e tiveram o bloqueio de até R$ 9,5 milhões e o sequestro de bens móveis autorizados pela Justiça.\nForam cumpridos três mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Nacional e Brejinho de Nazaré nesta sexta-feira (19). Os suspeitos não tiveram os nomes divulgados e o g1 não teve acesso à defesa deles.\nA investigação teve início em 2024. Segundo a Polícia Civil, o grupo lavava o dinheiro obtido através da divulgação dos jogos em outras transações.\nO delegado Wagner Rayelly afirmou que a divulgação de serviços de apostas irregulares nas redes sociais pode causar grandes prejuízos e, por isso, vem sendo monitorado pela Polícia Civil.