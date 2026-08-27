A Justiça do Tocantins determinou o bloqueio de mais de R$ 2 milhões em ativos financeiros e o sequestro de imóveis, veículos, gado e maquinários de investigados por um suposto esquema de desvio de recursos públicos, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro em Darcinópolis, no norte do estado. Entre as suspeitas apuradas está o uso irregular de verbas federais destinadas ao enfrentamento da covid-19.\nAs medidas foram cumpridas nesta quinta-feira (27), durante a Operação Pedra Furada. Ao todo, foram executados cinco mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO).\nDurante o cumprimento dos mandados, policiais encontraram munições de calibre .22 na casa de um ex-gestor municipal investigado. Ele foi preso em flagrante por posse irregular de munição de uso permitido e encaminhado para a 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Araguaína.