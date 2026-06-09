Carros de luxo são apreendidos durante operação da PF em Palmas (Divulgação/Polícia Federal do Tocantins)\nA Justiça do Tocantins determinou o bloqueio de mais de R$ 141,7 milhões em bens de oito investigados por suspeita de envolvimento em um esquema de fraudes em financiamentos rurais em um banco. Também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão pela Polícia Federa, em Palmas.\nVeja vídeo no Bom Dia Tocantins: PF investiga suspeita de fraudes em financiamentos rurais no Tocantins\nA medida foi cumprida durante a Operação Terra Falsa, na manhã desta terça-feira (9). Todos os mandatos foram expedidas pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Tocantins.\nSegundo a Polícia Federal, a investigação apura a atuação de um grupo suspeito de obter financiamentos milionários de forma irregular junto a uma instituição financeira privada.