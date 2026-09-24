O Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) determinou o bloqueio de bens e contas bancárias do responsável por um loteamento instalado em uma área rural de Palmas. A decisão atende a um pedido do Ministério Público do Tocantins (MPTO), que aponta irregularidades urbanísticas e ambientais no empreendimento, considerando o empreendimento como clandestino.\nAlém do congelamento de patrimônio, a Justiça determinou que os valores das parcelas ainda devidas pelos compradores sejam depositados em juízo. Segundo o MPTO, a medida busca evitar a ocultação ou a venda de bens durante o processo, garantindo recursos para ressarcir os adquirentes e para a recuperação ambiental da área.\nO Jornal do Tocantins tentou localizar o responsável pelo loteamento, mas não conseguiu até a publicação desta reportagem.\nO espaço permanece aberto para posicionamento.