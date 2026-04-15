Polícia Civil divulga cartazes de procurados pelo homicídio de Henrique Cardoso de Sousa (Divulgação/PCTO)\nA Justiça da comarca de Miracema do Tocantins proibiu que dois réus foragidos participem de uma audiência criminal por videoconferência. Pai e filho, Valdimar Carvalho dos Santos e Tiago Pereira dos Santos, têm mandados de prisão em aberto há quase um ano e são acusados de envolvimento em um tiroteio que terminou na morte de um jovem.\nA decisão atendeu a um pedido do Ministério Público do Tocantins (MPTO), que questionou a autorização para o interrogatório remoto. Segundo o órgão, permitir a participação virtual beneficiaria os acusados, que continuam foragidos e não se apresentaram à Justiça.\nOs dois são acusados da morte de Henrique Cardoso de Sousa, de 22 anos. O crime ocorreu em abril de 2025, após a vítima entrar em um bar na zona rural de Tocantínia, onde havia uma confusão com troca de tiros. Henrique foi atingido na cabeça e morreu dias depois no Hospital Geral de Palmas (HGP).