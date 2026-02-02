Animais receberam alimentação adequada a cada espécie após apreensão (Naturatins/Governo do Tocantins)\nO Ministério Público do Tocantins (MPTO) apresentou recurso contra a sentença da Justiça em um caso de tráfico de animais silvestres na região sul do estado. O órgão considera as penas aplicadas insuficientes diante da gravidade dos crimes e busca ampliar as condenações do réu.\nNa primeira instância, o acusado recebeu condenação por crimes ambientais devido ao transporte ilegal e maus-tratos aos bichos. A decisão também decretou a perda do veículo utilizado na ação criminosa. A apreensão ocorreu em um trecho da BR-153 entre Gurupi e Cariri do Tocantins, a cerca de 230km da capital.\nA 7ª Promotoria de Justiça de Gurupi agora solicita a condenação pelo crime de desobediência. O homem desrespeitou a ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no momento da abordagem. A promotora Maria Juliana Naves requer o aumento das punições pois o réu praticou as infrações de forma repetida.