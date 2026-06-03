A Justiça do Tocantins afastou, por 90 dias, os titulares dos cartórios de Registro de Imóveis de Goiatins e do Único Serviço Notarial e Registral de Campos Lindos. A medida foi tomada após suspeitas de grilagem de terras e outras infrações disciplinares.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: Justiça afasta titulares de cartórios de Goiatins e Campos Lindos\nA decisão é do juiz Herisberto e Silva Furtado Caldas, diretor da comarca de Goiatins, com base em relatório da Corregedoria-Geral da Justiça. Além disso, foi aberto um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a atuação dos delegatários Genelice Lima Filgueiras, responsável pelo cartório de Goiatins, e Luiz Gonzaga Gomes de Souza, de Campos Lindos.\nEm nota, a Associação dos Notários e Registradores do Tocantins (Anoreg/TO) informou que acompanha o caso e destacou que o afastamento é uma medida cautelar, comum nesse tipo de procedimento, para garantir a transparência das investigações. A entidade ressaltou que a decisão não representa conclusão sobre a responsabilidade dos envolvidos (Veja nota completa abaixo).