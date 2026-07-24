A Justiça determinou o afastamento cautelar e a suspensão da função pública de dois policiais penais lotados na Unidade Prisional de Araguatins, na região do Bico do Papagaio. Lucio Mota Duarte e Kainnan Andrade Almeida Pereira são investigados por suposto envolvimento e proximidade com lideranças de uma organização criminosa especializada em estelionatos eletrônicos e lavagem de dinheiro.\nA decisão atende a um requerimento do Ministério Público do Tocantins (MPTO) e faz parte dos desdobramentos da Operação Falsum Imperium. As investigações apontam que os policiais mantinham uma relação de convivência estreita com detentos que lideravam o esquema criminoso de dentro da unidade prisional.\nEm nota, a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) informou que já iniciou as medidas administrativas cabíveis para o afastamento dos servidores. A pasta afirmou que "não compactua com qualquer prática delituosa ou tratamento diferenciado a pessoas privadas de liberdade" e que está colaborando integralmente com as investigações.