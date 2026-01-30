Bombeiros retiram corpo de jovem de dentro do poço em Chapada da Natividade (Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar)\nA Justiça do Tocantins aceitou a denúncia do Ministério Público e Wenderson Oliveira Costa, de 41 anos, acusado de matar Klaiver Pimenta Martins agora é réu no processo. O crime aconteceu no dia 17 de dezembro de 2025 em uma área isolada na periferia de Chapada da Natividade. A cidade fica na região sudeste do estado e dista cerca de 210 quilômetros de Palmas.\nA decisão judicial baseia-se na peça acusatória assinada pelo promotor de Justiça Célio Henrique Souza dos Santos. O documento detalha que o réu planejou a execução com o uso de uma armadilha. Ele fingiu um interesse amoroso para atrair o jovem de 22 anos até o local. O agressor esperou a vítima e desferiu dois golpes de faca no tórax. A morte aconteceu por choque hemorrágico.