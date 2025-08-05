-Cova em quintal de casa (1.3219458)\nA Justiça aceitou denúncia, e Gleiciane Barros Resplandi, de 36 anos, virou ré pelo assassinato e ocultação do corpo do marido. Elielson José da Silva, de 26 anos, morreu esfaqueado e foi encontrado em uma cova no quintal de casa em Arapoema, região noroeste do Tocantins.\nMarcos José Barros Resplandi, de 35 anos, e José da Conceição Pereira, de 60 anos, irmão e amigo da suspeita, respectivamente, também são réus no mesmo processo. De acordo com a decisão da 1ª Escrivania Criminal de Arapoema, os dois contribuíram para a ocultação do cadáver, enrolando o corpo em lençóis e enterrando em uma vala cavada nos fundos da casa.\nA Defensoria Pública, que seria responsável pela defesa de Gleiciane Barros, foi procurada, mas não houve resposta até a última atualização desta reportagem. O JTo não conseguiu contato com a defesa dos outros dois réus.