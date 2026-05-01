A Justiça de Goiás absolveu o major da Polícia Militar Augusto Sampaio de Oliveira Neto, que agrediu o estudante Mateus Ferreira da Silva em abril de 2017. A decisão emitida nesta quinta-feira (30) reconheceu que o militar agiu para conter grave perturbação da ordem pública.\nO caso aconteceu no Centro de Goiânia. O estudante protestava contra reformas trabalhistas e previdenciárias quando foi agredido pelo militar com um cassetete. Mateus sofreu lesões graves e ficou internado por 18 dias.\nO g1 tentou contato com Mateus Ferreira, mas não teve retorno. O g1 não localizou a defesa do militar. A reportagem também pediu nota sobre a absolvição à PM, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nDever legal\nA Justiça reconheceu que Augusto, que era então capitão, atuou sob o "estrito cumprimento do dever legal" para restabelecer a ordem pública, e que o excesso cometido na ação foi fruto de uma circunstância alheia à sua vontade.