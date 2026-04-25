O Tribunal do Júri de Palmas condenou Andresson Ferreira da Silva, de 24 anos, pelo assassinato do adolescente Raniel Febronio dos Reis, morto aos 17 anos. Ele recebeu pena de 18 anos e 9 meses de prisão, em regime fechado. Cabe recurso da decisão.\nO crime aconteceu no dia 28 de março de 2020, no Jardim Aureny IV. De acordo com o processo, Raniel estava em frente à casa, acompanhado de três conhecidos e mexendo no celular, quando Andresson chegou ao local de carro, desceu e atirou várias vezes contra o jovem. Testemunhas relataram ter ouvido cerca de 14 disparos. Sete tiros atingiram a vítima, que morreu no local.\nO julgamento ocorreu na quinta-feira (23), na 1ª Vara Criminal de Palmas. Durante o julgamento, a defesa afirmou que o réu não foi o autor dos disparos e pediu a absolvição. O Conselho de Sentença decidiu que Andresson foi o responsável pelo crime e rejeitou a versão apresentada pela defesa.