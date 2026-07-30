A etapa de avaliação dos pratos inscritos para a 20ª edição do Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT) tiveram início nesta quinta-feira (30). Até o dia 5 de agosto, os candidatos apresentarão suas receitas a um corpo de jurados técnico, que será responsável por selecionar os 55 participantes da disputa oficial.\nA 20ª edição do FGT, que traz o tema ‘Raízes que alimentam histórias’, será realizado entre os dias 3 e 7 de setembro. O concurso distribuirá um total de R$ 156 mil em premiações para os três primeiros colocados de cada categoria. Além da gastronomia, o evento contará com programação cultural e apresentações artísticas, destacando-se o show de abertura com o cantor Seu Jorge, no dia 3 de setembro.\nO processo de degustação ocorre no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues e é organizado pela Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Turismo.