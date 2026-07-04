Pôr do sol na Praia da Graciosa, em Palmas (Djavan Barbosa/Arquivo Jornal do Tocantins)\nOs moradores de Palmas e de outras cidades do Tocantins devem enfrentar um calor ainda mais intenso durante os meses de julho e agosto. A previsão é resultado da atuação do fenômeno El Niño, que deve reforçar as altas temperaturas e agravar a estiagem em todo o estado.\nSegundo o meteorologista Francisco Assis, o fenômeno contribui diretamente para o aumento do calor na região. A expectativa é que os termômetros em Palmas atinjam até 40°C entre julho e agosto, período em que a seca se intensifica e a umidade do ar diminui ainda mais.\nEnquanto diversas regiões do Brasil registram quedas nas temperaturas durante o inverno, o Tocantins mantém a característica de clima quente e seco. Isso acontece porque as massas de ar frio que avançam pelo país não conseguem alcançar grande parte do estado.