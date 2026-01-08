A Justiça do Trabalho negou o pedido de segredo de Justiça feito por Virginia Fonseca e Zé Felipe em um processo trabalhista que envolve a construção da mansão do casal, em Goiânia. A decisão foi proferida pela 9ª Vara do Trabalho da capital e mantém o processo em tramitação pública.\nProcurada nesta terça-feira (7), a assessoria de Virginia e Zé Felipe informou que, até o momento, não havia um posicionamento sobre o despacho judicial.\nNo despacho, o juiz entendeu que não há fundamento legal para restringir o acesso aos autos e destacou que a própria influenciadora expõe aspectos da vida pessoal de forma recorrente em redes sociais abertas, o que, segundo o magistrado, enfraquece o argumento de preservação da intimidade no caso.\nDecisão cita exposição pública nas redes\nAo analisar o pedido, o juiz afirmou que “a 2ª acionada não está preocupada em preservar intimidade”, ao se referir a Virginia Fonseca, que, inclusive, "realizou uma ultrassom ao vivo no programa que apresenta na rede televisão aberta". O magistrado pontuou que o perfil da influenciadora é público e acompanhado por milhões de seguidores, além de haver constante divulgação de conteúdos pessoais, o que afasta a necessidade de sigilo processual.