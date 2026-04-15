Manifestantes se mobilizam contra o despejo e cobram solução para as famílias afetadas pela decisão judicial (Kaliton Mota/TV Anhanguera)\nA tensão voltou a subir no Loteamento Água Fria, na região norte da capital, nesta quarta-feira (15), com novos protestos de moradores contra a ordem de desocupação imediata mantida pelo juiz Agenor Alexandre da Silva. Enquanto as famílias resistem no local, o processo enfrenta um impasse jurídico: o magistrado acionou o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) para decidir quem tem a competência para julgar o caso, o que mantém a situação em suspenso.\nO magistrado da 1ª Vara Cível de Palmas suscita conflito negativo de competência perante o TJTO. A tese sustenta que o processo deve tramitar em vara cível comum, e não na vara agrária, em razão da natureza urbana do imóvel de 6,8 hectares.