O juiz Roniclay Alves de Morais, da 1ª Vara de Feitos da Fazenda e Registros Públicos de Palmas, decidiu conceder liminar parcial sobre os pedidos do MInistério Público do Tocantins (MPTO), no que se refere à suposta crise estrutural na Polícia Civil. A decisão determina que o Estado do Tocantins deve apresentar um relatório detalhado da situação atual da corporação.\nA prudência recomenda, portanto, que se aguarde a angularização da relação processual, com a apresentação da contestação pelo Estado do Tocantins, para que este juízo possa formar um convencimento mais seguro sobre a controvérsia", escreveu o juiz na decisão.\nRoniclay Alves de Morais assinou o documentou nesta quarta-feira (6) e as informações solicitadas pelo magistrado devem ser apresentadas pelo governo estadual em um prazo de 15 dias, e precisam conter: