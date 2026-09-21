A Vara Regional das Garantias da Regional Norte, com sede em Araguaína, começa a funcionar nesta segunda-feira (21). Criada pela Resolução nº 19/2026 do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), a unidade é a terceira do tipo implantada no estado, após Palmas e Gurupi.\nA nova estrutura atende 12 municípios da região Norte: Ananás, Araguaína, Araguatins, Arapoema, Augustinópolis, Colinas do Tocantins, Filadélfia, Goiatins, Itaguatins, Tocantinópolis, Wanderlândia e Xambioá. O juiz Antônio Dantas de Oliveira Júnior foi designado para responder pela unidade.\nO que muda nos processos penais?\nCom a implantação do juiz de garantias, as funções exercidas durante a investigação criminal passam a ser separadas das atividades de julgamento. Na prática, o magistrado que acompanha o inquérito policial não será o mesmo responsável por decidir o caso ao final do processo.