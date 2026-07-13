O Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO) aplicou, de forma unânime, a pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao magistrado Alan Ide Ribeiro da Silva, titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Augustinópolis. A decisão consta na edição do Diário da Justiça publicada na última sexta-feira (10) e decorre do julgamento do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que apurou infrações éticas e funcionais do juiz.\nA sanção administrativa afasta temporariamente o magistrado do cargo pelo período de 60 dias. Durante esse intervalo, ele permanece sem trabalhar, mas mantém o direito ao recebimento de parte do salário, montante este calculado conforme o tempo de serviço acumulado.\nJustiça de Rondônia condena jornalista de Palmas a 9 anos de prisão por estupro de vulnerável