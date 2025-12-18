A deputada Carla Zambelli (PL/SP), segundo informação da Câmara dos Deputados no último domingo, renunciou ao mandato. Com isso, o presidente da Casa, Hugo Motta, dará posse ao suplemente, Adilson Barroso, também do PL de São Paulo.\nEla renunciou dois dias depois que a 1ª Turma do STF confirmou, por unanimidade, que anulou a votação da Câmara dos Deputados que rejeitou a cassação e manteve o mandato da deputada. Em decisão monocrática, Alexandre de Moraes disse que a votação foi inconstitucional.\nZambelli foi presa em Roma em julho passado, onde tentava escapar do cumprimento de um mandado de prisão emitido por Alexandre de Moraes. Tentou abrigo na Itália por ter cidadania daquele país. Ela está presa e o pedido de extradição feito pelo governo brasileiro será analisado em audiência da Justiça italiana em breve.