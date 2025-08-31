A deputada federal licenciada Carla Zambelli, que está escondida (ou tenta se esconder) na Itália, vive os seus piores dias. Por 9 votos a 2 o Supremo Tribunal Federal condenou-a a cinco anos e três meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por crimes de porte de arma de fogo e constrangimento ilegal com uso de arma.\nTudo mundo se lembra quando, às vésperas das eleições de 2022, ela saiu com arma em punho, como uma desvairada, perseguindo um homem pelas ruas de São Paulo. Foi determinada, ainda, a cassação do seu mandato parlamentar pelo STF, a ser efetivada após o trânsito em julgado da decisão.\nO voto que prevaleceu foi do relator, Gilmar Mendes, que foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Edson Fachin, Flávio Dino, Luís Fux e Roberto Barroso (AP 2.415).